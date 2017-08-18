Трамп уволил Бэннона с поста советника по стратегическим вопросам
Стивен Бэннон уволен с поста советника президента США. Об этом в пятницу сообщили в Белом доме. Бэннон считался главным стратегом в администрации Дональда Трампа и наиболее приближенным к нему помощником.
Дональд Трамп принял решение уволить своего советника по стратегическим вопросам Стивена Бэннона. Об этом в пятницу вечером сообщили несколько влиятельных американских изданий.
По данным New York Times, Трамп уже объявил своим сообщникам об увольнении Бэннона. При этом близкие к чиновники источники утверждают, что он сам решил уйти в отставку и подал заявление еще 7 августа. По данным СМИ, увольнение Бэннона может быть связано с конфликтами с другими высокопоставленными чиновниками.
В Белом доме отставку уже подтвердили.
"Глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли и Стив Бэннон пришли к взаимной договоренности, что сегодня - последний день работы Стива. Мы благодарим его за работу и желаем ему всего наилучшего", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого Дома Сары Сандерс.
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