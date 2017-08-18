Жители Барселоны вышли на митинг против исламизации Европы

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Ультраправые и антифашисты вышли на митинги в Барселоне, где накануне произошел террористический акт. Они требуют отказаться от политики открытых дверей и мультикультурализма.

В Барселоне спустя сутки после теракта в туристическом центре города проходит митинг против исламизации Европы. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Десятки людей собрались недалеко от места трагедии в районе рынка Бокерия. Инициаторы акции - представители местных ультраправых движений. Они считают, что пора отказаться от политики открытых дверей и мультикультурализма, благодаря которой на европейский континент хлынуло огромное количество беженцев. В итоге, по странам ЕС прокатилась волна терактов.

Буквально через дорогу от ультраправых митингуют антифашисты. Между двумя группами протестующих выставлен кордон полицейских. Они пытаются не допустить столкновений.