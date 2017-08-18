Полиция Финляндии не считает резню в Турку терактом

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Жители еще одного европейского города подверглись нападению. Два человека погибли, еще 8 получили ранения в центре финского Турку. На людей прямо на улице набросился с ножом неизвестный. Предполагаемого злоумышленника задержали. Власти усилили меры безопасности по всей стране. Пока не удалось прояснить мотивы этого преступления, следователи не исключают ни одну из версий, в том числе атаку террористов.

Снова крики, паника и страх за родных, друзей и себя. И снова мужчина с огромным ножом прямо в центре толпы. На этот раз трагедия разыгралась в финском Турку. Нападающий, выкрикивая "слава Аллаху", без разбора наносил ранения прохожим, передает "ТВ Центр".

Через несколько секунд после атаки мужчину обезвредят полицейские. Ему выстрелят в ногу, после чего арестуют. Но до этого нападающий успеет убить двоих человек и ранить ещё нескольких. Нет сомнений: его целью было – нанести вред как можно большему числу людей. По официальным данным, пострадавших восемь, в их числе беременная женщина. Полиция Турку не исключает, что у подозреваемого могли быть сообщники.

Почти во всех странах Европы рабочий день в пятницу заканчивается раньше. Вот и в Турку многие в пятницу пошли гулять на Рыночную площадь ещё до наступления вечера. Это – самое сердце портового города. Он находится на юго-западе Финляндии, примерно в 170 километрах от Хельсинки. Там много достопримечательностей и музеев, и потому, конечно, Турку – одна из самых популярных точек на карте страны для туристов.

После атаки в Турку меры безопасности усилили по всей стране, и в столице, конечно, тоже. Аэропорт и вокзалы Хельсинки патрулируют полицейские. За ситуацией пристально следят власти Финляндии.

Хотя Финляндия до последнего времени считалась одной из самых безопасных для туристов стран Европы, известно, что ещё в июне местная Служба безопасности и разведки подняла уровень террористической угрозы с "низкого" до "повышенного". По всей Европе финнам выражают соболезнования.

"Мы решительно осуждаем эту неспровоцированную атаку, которая произошла всего 24 часа спустя после ужаса, разыгравшегося в Испании. Европейская комиссия - в их полном распоряжении для любой помощи, которая им может понадобиться", - заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Сейчас место трагедии оцеплено. Люди боятся выходить из дома. Ведь нельзя исключать, что эта атака не последняя. Впрочем, полиция уже заявила, что случай может быть и не связан с терроризмом.

Евгения Карих, Александр Ковалёв. "ТВ Центр".