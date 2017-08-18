Путин назвал воссоединение Севастополя с Россией исторической справедливостью

Теги: путин севастополь Крым

Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией три года назад восстановило историческую справедливость. Владимир Путин сказал об этом на встрече с деятелями науки и культуры черноморского города. Глава государства напомнил о роли, которую сыграл Севастополь в истории нашей страны.

В Севастополь Владимир Путин с официальными визитами приезжал несколько раз. Однако, пожалуй, впервые президенту показали такой разноликий город русских моряков. Севастополь сегодня - это не только база Черноморского флота, но и научный центр, туристическая Мекка, столица байкеров и даже международная культурная площадка. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Севастопольские школьники встречают президента аплодисментами. В микрорайоне Казачья бухта построили первую за четверть века школу в Севастополе. Её без преувеличения ждали сотни семей. Раньше детям из этой части города приходилось ездить в школы соседних районов.

Владимиру Путину показывают в каких условиях будут учиться тысячи севастопольских мальчишек и девчонок. Классы больше напоминают научные лаборатории, а спортивные площадки похожи на современные тренировочные комплексы. Строительство этого комплекса обошлось бюджету в 800 миллионов рублей. Севастополю нужно ещё, как минимум, 11 таких школ.

Здесь же, в кабинете директора школы - работа над ошибками. Владимир Путин достаёт ту самую зеленую папку. В ней — обращения, поступившие в ходе "Прямой линии" с президентом. Жители жалуются на дороги, на невнимание чиновников. Один из самых актуальных вопросов - медицина.

Речь заходит и о новом генплане города. Жителей Севастополя напугало возможное изъятие частной земли в пользу государства. Владимир Путин ставит в пример опыт Москвы. Президент подчеркивает, что к жалобам и обращением севастопольцев надо подходить индивидуально.

Музей 35 батареи — это уже героическое прошлое Севастополя, трагическая страница Великой Отечественной войны. Больше тридцати лет подвиг моряков черноморцев замалчивался официальной историей. О том, как важно сохранить и не допустить её искажения, президент говорил с представителями самого известного байк-клуба "Ночные волки". Вместе с байкерами Владимир Путин возложил цветы к мемориалу погибшим здесь морякам.

Развалины древнего Херсонеса - лучшее место, чтобы продолжить разговор об истории. Эту землю три года назад Владимир Путин назвал сакральным местом. Входящий в список наследия ЮНЕСКО музей-заповедник переживает второе рождение. Впервые за десятки лет здесь провели масштабную реконструкцию. Теперь это самый популярный туристический объект и современный музейный комплекс. Президенту показали один из самых ценных экспонатов - табличку с клятвой жителя античного Херсонеса.

Об особом духе современного Севастополя говорили уже на встрече с историками, деятелями культуры и представителями общественности. Владимир Путин ещё раз подчеркнул — это сакральная земля для всей страны. Воссоединение с Россией ученые назвали торжеством исторической справедливости.

Рабочий день в Севастополе президент завершает на благотворительном концерте. В исторических декорациях античного города в пятницу стартовал международный фестиваль. Под открытым небом звучат самые известные арии в исполнении мировых звёзд оперы.

Борис Максудов, "ТВ Центр".