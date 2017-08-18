Еще одна атака с ножом: неизвестные убили человека в Германии
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В германском городе Эльберфельд неизвестные напали с ножом на прохожих. В результате происшествия один человек погиб. Подозреваемые сумели скрыться с места происшествия. По предварительной информации, конфликт произошел из-за бытовой ссоры.
Один человек погиб в результате нападения неизвестных с ножом на прохожих в городе Эльберфельд в Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Bild.
По данным издания, инцидент произошел в пятницу во второй половины дня. Подозреваемые сумели скрыться с места происшествия. В настоящее время полиция не располагает информацией о количестве нападавших.
Правоохранительные органы пока не установили причину нападения. По предварительной информации, конфликт произошел из-за бытовой ссоры.
Ранее сообщалось, что в центре финского города Турку неизвестный с ножом напал на прохожих. В результате инцидента два человека погибли и еще восемь пострадали.
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