Еще одна атака с ножом: неизвестные убили человека в Германии

Теги: В мире полиция германия нападение

В германском городе Эльберфельд неизвестные напали с ножом на прохожих. В результате происшествия один человек погиб. Подозреваемые сумели скрыться с места происшествия. По предварительной информации, конфликт произошел из-за бытовой ссоры.

Один человек погиб в результате нападения неизвестных с ножом на прохожих в городе Эльберфельд в Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Bild.

По данным издания, инцидент произошел в пятницу во второй половины дня. Подозреваемые сумели скрыться с места происшествия. В настоящее время полиция не располагает информацией о количестве нападавших.

Правоохранительные органы пока не установили причину нападения. По предварительной информации, конфликт произошел из-за бытовой ссоры.

Ранее сообщалось, что в центре финского города Турку неизвестный с ножом напал на прохожих. В результате инцидента два человека погибли и еще восемь пострадали.

Читайте также:

Россия сняла ограничения на ввоз молока из Белоруссии

Трамп уволил Бэннона с поста советника по стратегическим вопросам

Как будут выглядеть квартиры в домах по программе реновации. Видео

Путин обсудил с врио губернатора Севастополя жалобы из "зеленой папки"

Захарова обвинила Израиль в предательстве из-за "Собибора"