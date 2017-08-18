21:51, 18 августа 2017

Московская биржа приостановит торги украинской гривной

Теги:  Экономика  рубль  украина  биржа

С 21 августа на Московской бирже приостановят торги украинской гривной. Об этом говорится в сообщении биржи. Приостановка связана с отсутствием интереса среди участников торгов.

На Московской бирже с 21 августа будут приостановлены торги валютной парой украинская гривна – российский рубль. Об этом сообщает РИА Новости.

"Приостановка торгов вызвана отсутствием интереса участников торгов к данному инструменту", - говорится в сообщении биржи.

В настоящее время торги на Московской бирже осуществляются в рамках трех валютных пар: доллар-рубль, евро-рубль и юань-рубль.

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