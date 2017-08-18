На Украине разгорелся скандал из-за поездки школьников в Россию

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Около 70 украинских школьников отправились в Россию для участия в специальной программе Россотрудничества. Это известие вызвало недовольство у властей Украины. Председатель СБУ Василий Грицак заявил, что ничего не знает об этой поездке, однако пообещал разобраться с этой ситуацией.

Около 70 школьников из Украины отправились в Москву и Санкт-Петербург для участия в программе Россотрудничества "Здравствуй, Россия", что вызвало недовольство у украинских властей. Об этом сообщает РИА Новости.

Министерство образования Украины обратилось в СБУ с просьбой дать оценку поступку киевской учительницы, которая во время летних каникул повезла школьников в Россию. При этом замминистра Павел Хобзей отметил, что граница между странами не является закрытой, поэтому нельзя было запретить детям участвовать в программе.

"Граница не является закрытой, и мы не можем и не имеем права запрещать такие поездки, потому что это происходит вне образовательной системы, это происходит по договоренности с родителями и родители принимают то или иное решение", - сказал Хобзей.

В свою очередь, председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что ничего не знает о поездке украинских школьников в Россию, однако пообещал разобраться с этой ситуацией.

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