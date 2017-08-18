Трое подозреваемых в совершении теракта в Барселоне ликвидированы

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Трое подозреваемых в причастности к теракту в Барселоне были ликвидированы в Камбрильсе. Об этом сообщила газета El Mundo. Еще один подозреваемый остается на свободе, его сейчас ищут. В результате наезда фургона на толпу в Барселоне погибли 14 человек, более 100 пострадали.

В связи с терактами в Каталонии задержаны четыре человека - трое выходцев из Марокко и один испанец. В первые же часы после трагедии ответственность за произошедшее взяла на себя запрещённая в России группировка "Исламское государство", однако полиция пока не установила связи задержанных с террористами. Об этом сообщает "ТВ Центр".

По последним данным, трое подозреваемых в причастности к совершению терактов уничтожены. Это Мусса Укабир, Саид Аалья и Мохаммед Хичами. Молодым людям было от 17 до 24 лет, все они проживали в Каталонии. Также по подозрению в причастности к теракту разыскивался Юнес Абуяакуб.

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