NASA заявило о приближении к Земле крупнейшего астероида в истории

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Крупнейший в истории наблюдений астероид в начале осени подлетит к Земле. Небесное тело имеет название Florence и размер 4,4 километра. Он пролетит на расстоянии в семь миллионов километров.

К Земле приближается самый крупный астероид в истории наблюдений. Это Florence размером 4,4 километра, передает РИА Новости.

Как отметили в американском космическое агентстве NASA, он пролетит на расстоянии в семь миллионов километров. Предположительно, это произойдет 1 сентября 2017 года.

По словам ученых, никакой опасности приближение небесного тела не представляет.

Между тем, ранее некоторые объекты пролетали гораздо ближе к Земле. Тем не менее, они были значительно меньше.

В следующий раз Florence приблизится к нашей планете примерно через 500 лет.