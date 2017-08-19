Немецкий политик заявил, что Крым не вернется в состав Украины

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Антироссийские санкции бесполезны, заявил зампредседателя немецкой партии "Альтернатива для Германии" Александер Гауланд. По его словам, Крым никогда не вернется в состав Украины.

Заместитель председателя немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Александер Гауланд считает, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Здесь не помогут даже антироссийские санкции, передает ТАСС.

В связи с этим Гауланд, являющийся кандидатом в канцлеры считает, что "правильно было бы признать Крым частью России", о чем он сказал в интервью медиагруппе Funke.

Он добавил, что это понял и лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер. "Россия - это держава, и мы должны привлечь ее к построению европейского порядка. Необходимо прекратить ее противопоставление НАТО", - отметил Гауланд.

Ранее Линднер заявил, что вопрос Крыма нужно временно рассматривать в отдельности от других тем. По его словам, это может помочь в достижении успеха по другим направлениям в европейско-российских отношениях, а если этого не получится, то санкции нужно будет ужесточить.

Накануне президент России Владимир Путин назвал воссоединение Крыма и Севастополя с Россией восстановлением исторической справедливости. Он сказал об этом на встрече с деятелями науки и культуры черноморского города. Также глава государства напомнил о роли, которую сыграл Севастополь в истории нашей страны.

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