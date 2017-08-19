Глава Генштаба вручил генералу из Сирии наградное оружие

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Глава генерального штаба Вооруженных Сил России генерал армии Валерий Герасимов поблагодарил сирийских военнослужащих за успехи в борьбе с международным терроризмом. Находясь на авиабазе Хмеймим в Сирии он также вручил бригадному генералу сирийской армии Хасану Сухелу благодарственное письмо министра обороны России и наградное холодное оружие.

Начальник генштаба России Валерий Герасимов вручил бригадному генералу сирийской армии Хасану Сухелу благодарственное письмо министра обороны России, а также наградное холодное оружие. Об этом сообщает "Интерфакс".

Кроме того, во время работы на российской авиабазе Хмеймим в Сирии он поблагодарил сирийских военнослужащих за успехи в борьбе с международными террористическими группировками.

"По поручению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу во время посещения российской авиабазы Хмеймим в Сирийской Арабской Республике начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России поблагодарил сирийских военнослужащих за мужество и героизм, проявленные в ходе успешных совместных действий с ВКС России против боевиков ИГ (группировка "Исламское государство", ее деятельность запрещена в России, - прим. ред.)", - отметили в Минобороны.

"За успешное наступление вдоль реки Евфрат, участие в освобождении стратегически важного населенного пункта Эс-Сухнэ, а также руководство действиями по высадке тактического десанта и захвату населенного пункта Эль-Кдер министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу вы награждены за храбрость", - подчеркнул глава российского Генштаба.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что территория Сирии, подконтрольная правительству, выросла за два месяца в 2,5 раза. Кроме того, по его словам, появление зон деэскалации на сирийской территории позволило высвободить значительные силы для борьбы с террористами.