В Крыму ликвидировали последствия подтоплений из-за ливней

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Сильные дожди, шквалистый ветер и грозы. В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. Из-за непогоды более 10 тысяч человек почти сутки провели без света. Сейчас электроснабжение на полуострове полностью восстановлено. Сложная ситуация сохраняется в прибрежных городах. При этом, в МЧС заявили о ликвидации последствий подтоплений в придомовых территориях.

В МЧС заявили, что ликвидация последствий подтоплений из-за сильных ливней в Крыму завершена. Речь идет о работе по откачке воды из жилых частных домов и придомовых территорий.

На ночной трассе под Судаком несколько десятков автомобилей сложило в гармошку мощным потоком селя. Некоторые опрокинуло в кювет. Только по счастливой случайности в этой аварии никто не пострадал. Но передвигаться на машине по Крыму сейчас - не лучший вариант. Потоки с гор буквально на глазах завоевывают метр за метром. Подтоплена трасса Судак - Симферополь. Уровень воды скрывает дорожные отбойники. В Алуште улицы превращаются в реки, передает "ТВ Центр".

Непогода охватила почти все курортное побережье Крыма: Феодосия, Коктебель. Почти всегда солнечную Ялту, куда из-за гор редко доходят дождевые облака - накрыло градом размером с фасолину.

В Белогорском и Красногвардейском районах республики из-за сильнейших осадков на этой неделе уже уничтожено более 70% урожая фруктов. Но даже то, что успели собрать - теперь не продать. На Ялтинском рынке ливнями подтопило торговые палатки. Вычерпать воду пытаются тонкими метелками. Покупателей нет. Как и посетителей на верандах в летних кафе. Только штормовой ветер грозит сорвать занавески.

Заливает набережную Алушты. Подтоплены пляжи. Кажется, еще немного, и лежаки волной унесет в море. Отдыхающих стихия застала врасплох - с пляжа некоторые добирались до своих гостиниц под проливным дождем. Вид на Черное море - то, за что многие готовы доплачивать в отелях - теперь безнадежно испорчен.

Впрочем, низко нависшие грозовые тучи скрыли от туристов и остальные курортные пейзажи.

Из-за непогоды многие жители полуострова оказались без света. Проблемы с электричеством наблюдались на восточном побережье Крыма. Там сейчас ведут аварийно-восстановительные работы. Республиканское МЧС объявило штормовое предупреждение. По прогнозам, стихия будет свирепствовать все выходные. Сильные ливни, грозы и порывы ветра до 25 метров в секунду обещают и в воскресенье. При этом температура на полуострове остается вполне летней - около 30 градусов тепла. А морская вода прогрелась до плюс 26.

Борис Иванин, "ТВ Центр".