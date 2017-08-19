В Ростовской области объявлен режим ЧС из-за пожаров

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Режим ЧС введен в Ростовской области в связи с пожарами. Огонь распространяется из-за сильного ветра и жары. К тушению привлечены около 800 человек и 200 единиц техники.

В Ростовской области борются с крупными лесными пожарами. Тяжёлая ситуация в Усть-Донецком районе, сообщает "ТВ Центр".

Там горят 90 гектаров, введён режим ЧС. Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра и жары. Уже более недели в регионе держится температура под 40 градусов. К тушению привлечены около 800 человек, а также 200 единиц техники. В том числе, два самолёта-амфибии Бе-200 и шесть вертолётов.

Жителей населённых пунктов, рядом с которыми произошло возгорание, предупредили. Они готовы к эвакуации. Дополнительные силы стянуты из соседних регионов. За состоянием воздуха и воды следят с помощью передвижной лаборатории. Ещё один крупный лесной пожар тушили в Азовском районе.