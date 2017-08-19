Полиция Испании нашла в укрытии террористов следы "матери Сатаны"

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​В Испании разыскивают последнего 12-го подозреваемого в причастности к терактам, которые произошли в Барселоне и Камбрильсе. СМИ сообщают, что его личность установлена. Кроме того, в предполагаемом укрытии террористов в Альканаре обнаружили следы взрывчатого вещества, известного как "мать Сатаны". Это доказывает, что боевики могли готовить и более крупные теракты.

Пятеро боевиков, которых испанская полиция подозревала в причастности к теракту в Барселоне ликвидированы. Это молодые люди от 17-ти до 24 лет. Среди них Муса Укабир. Убит в городке Камбрильс, во время силовой операции. Спецслужбы страны подозревают, что он управлял микроавтобусом и сбивал людей на улице Рамбла. Сразу после теракта, Муса мог скрыться, воспользовавшись паникой. Убегая, он прикрывал лицо кепкой. Арендованный микроавтобус, по словам старшего брата Дриса Укабира, он угнал, похитив документы. Впрочем, правдивость этих показаний, спецслужбы еще проверяют, сообщает "ТВ Центр".

Кроме Мусы Укабира полиция нейтрализовала и четырех сообщников. Они также могли иметь к теракту в Барселоне непосредственное отношение. Но роль каждого в подготовке преступления, еще предстоит установить.

Уже на следующий день после терактов по всей Испании прокатилась волна обысков. Восемь человек задержаны.

Среди задержанных - участники запрещенного в России "Исламского государства", которое уже взяло на себя ответственность за теракт. И хотя ЦРУ заявило о том, что заранее предупреждало коллег в Испании о планируемой вылазке именно в Барселоне, никто из задержанных, в поле зрения спецслужб еще не попадал.

В разрушенном доме, в городке Альканар, где, как утверждает испанская полиция укрывались предполагаемые террористы, обнаружены компоненты взрывного устройства и химические вещества. Это трипероксид ацетона. Или, как его называют сами боевики "мать Сатаны". В военных целях, вещество не применяется из-за его неустойчивости к ударам или, например, нагреванию. Но, трипероксид, равный по мощности тротилу, пытались использовать преступники. Возможно, именно потому, что навыки обращения с этим химическим соединением у террористов были невысоки, в Альканаре, в минувшую среду и прогремел взрыв, который разрушил дом и похоронил под обломками террористов - неудачников.

"Это был действительно большой взрыв. Одно могу сказать, что это не из-за газа, это был действительно огромный взрыв, похожий на бомбу", - рассказал местный житель Патрик де Винаросе.

По мнению полицейских, первоначально боевики собирались начинить этой взрывчаткой грузовик и газовые баллоны. И устроить теракт куда более страшный и разрушительный. Но арендовать тяжелую фуру, сложнее чем грузовик. И скорее всего, опасаясь разоблачения после взрыва в Альканаре, преступники решили действовать и таранить толпу в Барселоне, порожним минивеном. Так или иначе, теракт в Барселоне, взрыв в Альканаре - звенья одной цепи.

Между тем, в больницах Барселоны остаются 59 человек. Состояние, как минимум 15, по оценкам врачей - критическое. В Испании, продолжает действовать четвертый уровень террористической угрозы.

Тимур Абдуллаев, "ТВ центр".