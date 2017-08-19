Путин и Медведев посетили "Оперу в Херсонесе"

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев посетил международный фестиваль "Опера в Херсонесе". Перед посещением фестиваля президент и премьер-министр побывали во Владимирском соборе.

Владимир Путин завершил свою рабочую поездку в Севастополь на благотворительном концерте. Вместе с Дмитрием Медведевым президент посетил международный фестиваль "Опера в Херсонесе", передает "ТВ Центр".

Под открытым небом и в декорациях античного города звучали самые известные арии из опер "Князь Игорь", "Кармен", "Царская невеста", "Риголетто". Произведения исполнили звёзды с мировым именем.

После концерта глава государства прошёл к сцене, пообщался с артистами и поблагодарил их за выступления. А перед посещением фестиваля президент и премьер-министр побывали во Владимирском соборе, который также расположен на территории Херсонеса. Настоятель рассказал, как шло восстановление храма. И подарил Владимиру Путину икону святого равноапостольного князя Владимира.