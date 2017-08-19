Во Владимирской области завершается форум "Территория смыслов"

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Более семи тысяч человек посетили образовательный форум "Территория смыслов" под Владимиром. За время работы форума у участников была серьезная образовательная программа. Они участвовали в тренингах, мастер-классах и слушали выступления экспертов.

Во Владимирской области подводят итоги Всероссийского молодёжного образовательного форума "Территория смыслов", сообщает "ТВ Центр".

В этом году его посетили более семи тысяч молодых специалистов со всех регионов России. За время работы форума у участников была интенсивная образовательная программа. Тренинги, мастер-классы и выступления экспертов.

Также ребята соревновались в спортивных играх, посещали концерты и кинопоказы. Участниками заключительной, седьмой смены, стали молодые специалисты транспортной отрасли. Накануне они обсудили самые актуальные проблемы и задали острые вопросы.

"Были затронуты очень серьезные темы. Транспортной безопасности, вопросы транспортного образования, ну и, конечно, какие-то конкретные прикладные вопросы, которые всегда волнуют людей на земле. Где-то мост, где-то дорога, метро, трамвай. На них тоже было интересно отвечать, по крайней мере, сразу чувствуешь такой региональный срез и отсутствие барьеров", - сказал министр транспорта России Максим Соколов.