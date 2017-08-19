В Москве прощаются с Верой Глаголевой

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Сотни человек пришли в Центральный Дом кино попрощаться с актрисой Верой Глаголевой. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище.

В Москве 19 августа прощаются с Верой Глаголевой. Актрисы не стало в эту среду, ей был 61 год, передает "ТВ Центр".

В Центральном Доме кино собрались сотни человек: родные, друзья, поклонники артистки. Творчество Глаголевой знали и любили миллионы зрителей. На её счету десятки ролей.

Широкая известность к ней пришла после фильма "Выйти замуж за капитана". Были ещё картины "В четверг и больше никогда", "Бедная Саша", "Сошедшие с небес" и многие другие. Критики отмечали, что героини актрисы - хрупкие и возвышенные, но в то же время - сильные и самостоятельные.

В 1990 году Глаголева дебютировала как режиссёр, была, также, сценаристом и продюсером. Несмотря на недуг, у актрисы было много планов, она собиралась сниматься в очередной картине. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище.