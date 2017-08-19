В Москве в выходные ограничили движение по ряду улиц

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В Москве с 19 августа ограничено движение по ряду улиц. Эти ограничения будут действовать до 05:00 понедельника. В районе Белорусского вокзала произойдет замена асфальта.

С субботы в Москве ограничено движение по ряду улиц. В районе Белорусского вокзала будут менять асфальт, сообщает "ТВ Центр".

В связи с этим с полуночи 19 августа до 05:00 понедельника для проезда автомобилей закрыли площадь Тверская Застава, участок Бутырского Вала и 1-ой Брестской улицы. Проехать можно будет по первой Тверской-Ямской. Там строительные работы уже окончены. Площадь Тверской Заставы благоустраивают в рамках программы "Моя Улица".

И в отличие от прошлых лет, дорожное покрытие не просто обновляют. Сначала проводят капитальный ремонт основания, а затем уже укладывают новый асфальт. Такие технологии должны значительно продлить службу дорожного полотна.