Москвичей от жары спасают аэрирующие воздух машины

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На улицы Москвы вышли около пяти тысяч единиц специальной техники, призванной для борьбы с жарой. Они проводят регулярное охлаждение проезжей части, а также аэрируют воздух.

Август бьёт температурные рекорды. Вместо привычных для последнего летнего месяца плюс 16, в столице - настоящий 30-градусный зной, передает "ТВ Центр".

Для того, чтобы справиться с жарой, на улицы города вышли около пяти тысяч единиц специальной техники. Они проводят регулярное охлаждение проезжей части. Помимо стандартного полива, эти машины аэрируют воздух. Они направляют струи воды вверх, за счёт чего удаётся снизить температуру на несколько градусов. Такие охлаждающие работы проводятся каждые два часа. И значительно облегчают пребывание в жарком городе.