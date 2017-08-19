Полиция: теракт в финском Турку устроил гражданин Марокко

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Полиция Финляндии квалифицировала нападение на людей в городе Турку как теракт. Там отметили, что нападавшим был 18-летний гражданин Марокко. В ведомстве подтвердили, что в ходе нападения погибли двое финских граждан, еще восемь человек ранены.

Финская центральная криминальная полиция заявила, что нападение мужчины с ножом на прохожих в городе Турку является терактом. Об этом сообщает ТАСС.

Изначально там отмечали, что считали произошедшее убийством. Однако из-за полученных позже данных, преступление квалифицировано как "убийства, совершенные в целью терроризма, а также попытки таких убийств".

Также правоохранители выяснили личность нападавшего. Это 18-летний гражданин Марокко.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что в ходе нападения погибли двое финских граждан, еще восемь человек ранены. Среди них есть гражданин Италии и двое шведов.

Накануне, 18 августа, стало известно, что жители Турку подверглись нападению. Два человека погибли, еще восемь получили ранения. На людей прямо на улице набросился с ножом неизвестный. Предполагаемого злоумышленника задержали. После этого власти усилили меры безопасности по всей стране.