В Сургуте мужчина ранил ножом восемь человек

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​Восемь человек получили ранения в Сургуте из-за атаки неизвестного мужчины с ножом. В пресс-службе регионального следственного управления СКР заявили, что злоумышленник бегал по улице и нападал на прохожих. Все они находятся в больницах города.

Неизвестный утром, 19 августа, напал с ножом на прохожих в Сургуте. В результате ранены восемь человек, заявили в пресс-службе СКР по региону.

Пострадавших госпитализировали с ранениями различной степени тяжести. Нападавший был ликвидирован полицейскими.

По факту произошедшего следственные органы СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Между тем, ТАСС сообщает, что четверо пострадавших в Сургуте находятся в тяжелом состоянии. Детей среди пострадавших нет. Также он подчеркнул, что в результате нападения пострадали не восемь, а семь человек.