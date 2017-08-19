Семь человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в Сиднее

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Семь человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в австралийском Сиднее. По данным полиции, произошедшее не является терактом. Пятеро пострадавших доставлены в больницу. Состояние одного из них оценивается, как тяжелое.

В Сиднее автомобиль врезался в толпу. В результате семеро получили травмы, передает ТАСС.

Инцидент произошел в пешеходной зоне торгового центра района Четсвуд на севере австралийского города. Пятеро пострадавших были госпитализированы. Состояние женщины оценивается, как тяжелое. Состояние остальных, в том числе маленького ребенка, как стабильное.

Еще двум пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте.

По словам представителей полиции штата Новый Южный Уэльс, произошедшее вряд ли является терактом. По их данным, это был несчастный случай, который, скорее всего, произошел из-за сердечного приступа у водителя.