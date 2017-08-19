СКР установил личность напавшего с ножом на жителей Сургута

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Следствие установило личность мужчины, нападавшего с ножом на прохожих в Сургуте. Это местный житель 1994 года рождения. В СКР сообщили, что ход расследования под личный контроль взял глава ведомства Александр Бастрыкин.

Сотрудники Следственного комитета России установили личность человека, который напал с ножом на прохожих в Сургуте. Им оказался местный житель 1994 года рождения, отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Кроме того, следователи запросили характеризующие материалы на молодого человека. Также будет проверяться информация о его возможных психических отклонениях, говорится в сообщении на сайте СКР.

Также отмечается, что ход расследования взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

В МВД отметили, что мужчина, ранивший ножом в субботу в Сургуте семь человек, оказал сопротивление во время задержания, после чего был ликвидирован.

​Нападение на прохожих в Сургуте произошло утром, 19 августа. Изначально сообщалось о ранении восьми человек. Позднее стало известно, что восьмым был сам нападавший.