Лесной пожар подобрался к населенным пунктам в Ростовской области

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Сотни гектаров леса охвачены огнём в Ростовской области. Спасатели борются с крупным пожаром. Стена пламени уже вплотную подходит к населённым пунктам. Ситуацию усложняет сильный ветер. В опасных районах введён режим чрезвычайной ситуации.

Температура воздуха уже больше недели держится под 40 градусов. Сухая трава легко воспламеняется, а из-за ветра огонь быстро переходит на деревья и подбирается к автотрассе, сообщает "ТВ Центр".

В минувшие сутки больше всех пострадали Азовский и Усть-Донецкий районы. Огромные столбы дыма заволокли ближайшие населенные пункты. Жители общими силами до приезда пожарных защищали от стихии собственные дома. В ход шли все подручные средства: садовые шланги, палки, тряпки, бутылки с водой.

Полыхает и в Усть-Донецком районе. Выгорело почти 100 гектаров территории. Многие жители покинули свои дома. Спасателям удалось спасти здания местного детского сада и школы. Место пожара оцеплено сотрудниками Росгвардии. До наступления темноты три вертолета МЧС практически без остановки сбрасывали воду в труднодоступных местах на очаги огня.

"Сложность рельефа местности, невозможность подъезда пожарной и специальной техники осложняет тушение пожара. На территории района введен режим ЧС", - рассказал первый заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Евгений Кондратьев.

Когда помощи вертолетов уже стало не хватать, на борьбу с огнем задействовали самолет БЕ-200. Он способен приземляться на воду и, не прерывая движение, с высокой скоростью набирать в резервуары 12 тонн воды.

Десять часов тушили пожар в Азовском районе. Полностью справиться с огнем удалось только вечером. В Усть-Донецком районе лес горит до сих пор. Там развернут полевой лагерь. На некоторых участках спасателям удается локализовать огонь, но пламя вскоре вспыхивает в другом месте. МЧС призывает жителей быть внимательнее и осторожнее во время отдыха на природе.

"Даже малейший окурок и неосторожное обращение с огнем способствует возгоранию сухой растительности", - отметил Евгений Кондратьев.

На всей территории Донского региона по-прежнему сохраняется чрезвычайная пожароопасность самого высокого, пятого класса.

Анастасия Фириченкова, Эдуард Ильин, "ТВ Центр", Ростовская область.