Сотни людей пришли проститься с Верой Глаголевой в Москве

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В Москве в субботу прощаются с Верой Глаголевой. Актрисы не стало в эту среду, ей был 61 год. Церемония проходит в Центральном Доме кино. На счету Глаголевой десятки ролей. Широкая известность пришла после фильма "Выйти замуж за капитана". Она и сама снимала кино, была сценаристом и продюсером. Ее уход для близких и поклонников стал настоящим шоком.

Дом Кино в субботу с утра в плотном кольце. Сотни людей: друзья, родные, поклонники Веры Глаголевой. Многие не сдерживали слёз. И не могли поверить. Для большинства слишком неожиданной и шокирующей оказалась новость о том, что её не стало. О болезни, с которой Вера Глаголева боролась несколько лет, знали только близкие. И те были уверены - она победит. Ей это всегда удавалось, передает "ТВ Центр".

"Она была очень мужественная женщина. Она молчала и боролась", - рассказал Герой Советского Союза, Герой России Артур Чилингаров.

"Она всегда выглядела очень молодо, может это образ такой, что она... Она очень светлая такая!", - отметил народный артист России Александр Буйнов.

Мастер спорта по стрельбе из лука Вера Глаголева не собиралась становиться актрисой. И свои почти 50 ролей в кино сыграла, так и не получив профессионального образования. Но с ней работали лучшие режиссеры. Потому что - талантлива. Неповторима. Поразительно естественна в кадре.

Она удивила всех, когда сама вдруг начала снимать. Её фильм "Одна война" объехал полмира, завоевав множество фестивальных наград. Но Вера Глаголева не только великолепная актриса, талантливый режиссер. Но еще и замечательная мама для трех своих дочерей. Иосиф Кобзон совсем недавно был на свадьбе её младшей - Анастасии.

"Никто не знал не предполагал, что Вера уходит. И она все сделала для того, чтобы не омрачить праздник дочери. В этом тоже её замечательное качество женщины - доброй, заботливой матери", - сказал народный артист России.

У Веры Глаголевой было множество планов. Она обещала приехать на кинофестивали в Испанию и Казахстан. Только-только закончила основные съемки нового фильма, впереди были озвучка, монтаж, премьера. И уже мечтала о следующей картине - снять историю Ивана Тургенева и Полины Виардо. И не случайно те, кто сегодня Веру Глаголеву провожал, предпочитали думать - она просто отправилась на очередные съемки, в очередную большую киноэкспедицию.

Юлия Богоманшина, Егор Миронов, Александр Медведев, Александр Савин, "ТВ Центр".

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