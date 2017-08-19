Православный мир отмечает Яблочный Спас

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В субботу в храмах проходят торжественные службы. Православный мир отмечает Преображение Господне или Яблочный Спас.

Православный мир в субботу отмечает один из главных христианских праздников - Преображение Господне. Или, как его называют в народе, Яблочный Спас, передает "ТВ Центр".

В храмах проходят торжественные службы. По традиции, верующие освящают плоды нового урожая - яблоки. Отсюда и пошло название праздника, а также - груши, виноград. Ими принято угощать друг друга.

В этот день вспоминают событие из земной жизни Иисуса, когда он показал апостолам свою Божественную сущность. Согласно Евангелию, после молитвы на горе Фавор лицо Иисуса озарило сияние, а его одежды стали белыми. Именно поэтому священники надевают светлые облачения.