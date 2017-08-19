Атаковавшая Каталонию группировка полностью обезврежена

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Террористическая группировка, которая совершила теракты в Каталонии, полностью обезврежена. Об этом заявили в МВД Испании. Кроме того, власти этой страны решили сохранить четвертый уровень террористической угрозы и не поднимать его до максимального пятого. Также испанские власти расследуют возможную связь террористов с соседними странами.

Власти Испании постоянно контактируют с соседними странами в связи с атаками на города провинции Каталония. Они намерены выяснить, могли ли террористы иметь связи за пределами страны, отметил глава МВД Хуан Игнасио Соидо.

Также испанские власти приняли решение не повышать уровень угрозы до максимального пятого. Соидо добавил, что в результате проведенного анализа стало понятно, что нет "неизбежной угрозы", передает РИА Новости.

Кроме того, министр подчеркнул, что террористическая ячейка, ответственная за атаки, обезврежена. По его словам, "не существует нулевого риска". Он также обратил внимание на слаженную работу между испанскими полицейскими и правоохранительными органами других государств, информирует ТАСС.

В совещании под председательством главы МВД приняли участие руководители Национальной полиции, Гражданской гвардии, Национального центра разведки, правоохранительных органов Каталонии Mossos d'Esquadra, а также правоохранительных органов Страны басков Ertzaintza.

Теракты в Каталонии произошли 17 августа. На популярной среди туристов улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Ответственность за это на себя взяла запрещенная в России группировка "Исламское государство".

После этого в другом каталонском городе Камбрильсе полиция ликвидировала пятерых террористов, которые пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне.

В результате атак погибли 14 человек. Более 130 пострадали.