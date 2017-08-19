В результате падения шатра на фестивале в Австрии пострадали 120 человек

Теги: австрия жертвы Происшествие

Не менее 120 человек пострадали в результате падения шатра на посетителей пивного фестиваля на севере Австрии. Также сообщается о двух погибших.

Трагедией завершился пивной фестиваль на севере Австрии. В результате непогоды на посетителей мероприятия упал шатер.

Число пострадавших уже достигло 120 человек. Ранее сообщалось о двух погибших. Также СМИ сообщали, что 20 посетителей получили тяжелые ранения.

Инцидент произошел на фестивале добровольцев пожарной охраны в австрийской коммуне Санкт-Йохан-ам-Вальде. Тент обрушился из-за сильной бури. Под ним находились около 650 человек, информирует РИА Новости.