ИГ взяло на себя ответственность за атаку в Камбрильсе

Теги: Теракт барселона иг

Боевики ИГ взяли на себя ответственность за теракт, который произошел в каталонском городе Камбрильс. Ранее члены группировки заявили, что они ответственны за вылазку в столице Каталонии Барселоне.

Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в испанском Камбрильсе. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства France Press, теракт совершили именно боевики этой организации.

Ранее ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Барселоне.

Теракты в Каталонии произошли 17 августа. На знаменитой улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. После этого в другом каталонском городе Камбрильсе полиция ликвидировала пятерых террористов. Они пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который произошел в Барселоне.

В результате атак погибли 14 человек. Более 130 пострадали.