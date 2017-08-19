ИГ взяло на себя ответственность за атаку в Камбрильсе
Боевики ИГ взяли на себя ответственность за теракт, который произошел в каталонском городе Камбрильс. Ранее члены группировки заявили, что они ответственны за вылазку в столице Каталонии Барселоне.
Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в испанском Камбрильсе. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства France Press, теракт совершили именно боевики этой организации.
Ранее ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Барселоне.
Теракты в Каталонии произошли 17 августа. На знаменитой улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. После этого в другом каталонском городе Камбрильсе полиция ликвидировала пятерых террористов. Они пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который произошел в Барселоне.
В результате атак погибли 14 человек. Более 130 пострадали.
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