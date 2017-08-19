В районе крымского Судака объявили режим ЧП из-за схода селя

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В районе Судака в Крыму объявлен режим ЧП из-за схода селевого потока. Транспорт, стоявший в заторе, был частично затоплен. Тем временем, все работы по восстановлению электроэнергии на территории пострадавших из-за ливней муниципальных образований республики завершены.

По обеим сторонам трассы Симферополь – Судак видны разбросанные стихией машины. Десятки автомобилей сложило в гармошку мощным потоком селя. Некоторые опрокинуло в кювет, другие, наоборот, застряли на ветках деревьев. Водители - те, кто не добрался на курорт - теперь пытаются эвакуировать транспорт. Проезжающие мимо сочувственно притормаживают, сообщает "ТВ Центр".

Мощный селевой поток сошел на трассу ночью. 15 машин вывело из строя гидроударом. Только по счастливой случайности никто не пострадал. С подтопленной дороги спасатели вывезли почти полсотни человек, в том числе - детей. Также из зоны бедствия эвакуировали местных жителей. Всех пострадавших разместили в санаториях Судака. На курорте объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В Белогорском и Красногвардейском районах республики из-за сильнейших осадков на этой неделе уже уничтожено более 70% процентов урожая фруктов. Но даже то, что успели собрать - теперь не продать. На Ялтинском рынке ливнями подтопило торговые палатки. Вычерпать воду пытаются тонкими метелками. Покупателей нет. Как и посетителей на верандах в летних кафе.

Из-за непогоды 11 тысяч жителей полуострова остались без света. Проблемы с электричеством были зафиксированы в 27 населенных пунктах. Аварийные бригады "Крымэнерго" и сотрудники МЧС устраняли последствия в круглосуточном режиме.

"Все работы по восстановлению электроэнергии на территории пострадавших муниципальных образований республики Крым завершены. Населенные пункты подключены в полном объеме", - отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Алексей Фридман.

Сейчас некоторым туристам помогают восстановить в полиции уничтоженные водой документы. Крымчанам оказывают адресную помощь. Спасатели убирают мусор и грязь, откачивают воду из дворов и подтопленных домов в частном секторе.

Тем временем, республиканское МЧС продлило штормовое предупреждение. По прогнозам, стихия в Крыму будет свирепствовать и в воскресенье.

Борис Иванин, "ТВ Центр".