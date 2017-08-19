После теракта в финском Турку задержали пятерых марокканцев

Теги: Теракт финляндия жертвы марокко

В Финляндии полиция задержала пять граждан Марокко. Это произошло после нападения на прохожих в городе Турку. Кроме того, стали известны подробности о самом нападавшем, который якобы ранее не смог получить разрешение на убежище.

Пять граждан Марокко задержаны по делу о нападении на прохожих в городе Турку в Финляндии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на руководителя расследования Центральной криминальной полиции Финляндии.

Также глава финской Полиции безопасности Антти Пелттари отметил, что ведомство пока не повышает оценку уровня террористической угрозы в стране.

Кроме того, источник в полиции сообщил, что напавший на людей 18-летний гражданин Марокко ранее получил отказ в убежище. Об этом сообщает ТАСС. Известно, что марокканец прибыл в Финляндию в 2016 году, жил в Турку, в том числе в центре приема беженцев.

Официальные власти пока не подтвердили эту информацию.

Ранее сообщалось, что Финская центральная криминальная полиция квалифицировал нападение мужчины с ножом на прохожих в городе Турку как теракт. Кроме того, правоохранители выяснили личность нападавшего. Это 18-летний гражданин Марокко.

Жители Турку подверглись нападения 18 августа. В результате погибли двое финских граждан, еще восемь человек ранены. Среди них есть гражданин Италии и двое шведов.

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