Два человека ранены при стрельбе в канадском Торонто

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В результате стрельбы в отеле канадского города Торонто пострадали двое мужчин 20 лет. О том, кто устроил нападение, неизвестно.

В гостинице Hyatt Regency в центре канадского города Торонто двое мужчин получили ранения в результате стрельбы. Об этом сообщает ТАСС.

Стрельба произошла в номере на девятом этаже отеля утром по местному времени. Пострадали двое мужчин в возрасте 20 лет. Другие постояльцы гостиницы не пострадали.

При этом личные данные пострадавших не раскрываются. Известно только, что полиция Торонто ведет розыск нескольких человек.