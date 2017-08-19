ИГ взяло на себя ответственность за атаку в Сургуте

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Ответственность за нападения в Сургуте взяла на себя международная террористическая организация "Исламское государство". Ранее стало известно о мужчине, который бегал по городу и нападал на людей с ножом. В результате пострадали семеро. Самого злоумышленника ликвидировали.

Нападение на жителей Сургута было совершено членом запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", передает агентство Reuters. Оно ссылается на связанное с боевиками агентство Amaq.

Ранее сотрудники СКР установили личность человека, напавшего с ножом на прохожих в Сургуте. Им оказался местный житель 1994 года рождения. Кроме того, будет проверяться информация о его возможных психических отклонениях.

Ход расследования взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

​Нападение на прохожих в Сургуте произошло утром, 19 августа. В результате атаки пострадали семь человек. Сам нападввший оказал сопротивление во время задержания, после чего был ликвидирован.