МЧС предупредило о риске возникновения пожаров в Москве 20 августа

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Столичный главк МЧС предупредил москвичей и гостей столицы о риске возникновения пожаров 20 августа. Причина из-за температуры воздуха, которая в воскресенье может превысить 30 градусов тепла.

В Москве из-за жары могут возникнуть пожары. С таким предупреждением выступил столичный главк МЧС, передает "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что такая риск пожаров возникнет в воскресенье, 20 августа. Там добавили, что основной причиной возгораний в летний период является несоблюдение правил пожарной безопасности.

Кроме того, ГУ МЧС России по Москве напомнило, что нельзя разводить открытый огонь на территории города. Москвичам и гостям столицы напомнили, что для желающих устроить пикник в городе оборудовано более 250 специальных мест.

Ранее сообщалось, что в выходные температура воздуха в дневное время в Московском регионе может превышать 30 градусов тепла.