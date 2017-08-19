Веру Глаголеву похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

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Народная артистка России Вера Глаголева похоронена на Троекуровском кладбище в Москве. По воле семьи, на последнюю траурную церемонию пришли только самые близкие.

В Москве на Троекуровском кладбище похоронена народная артистка России Вера Глаголева. Как передает ТАСС, на последнюю траурную церемонию пускали только самых близких. Такова воля семьи.

Ранее в Центральном доме кино в Москве прошла церемония прощания с Верой Глаголевой. На мероприятие пришли сотни человек. Среди них Иосиф Кобзон, Вера Васильева, Станислав Говорухин, Алексей Учитель, Татьяна Друбич, Валентина Теличкина, Татьяна Конюхова, Юлий Гусман, Александр Балуев.

Также прощальное письмо прислал актрисе британский актер Рэйф Файнс. Он в 2014 году сыграл в фильме Глаголевой "Две женщины" по пьесе Тургенева.

Актриса скончалась в эту среду, ей был 61 год. Широкая известность пришла после фильма "Выйти замуж за капитана". Она и сама снимала кино, была сценаристом и продюсером.

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