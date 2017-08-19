Десять человек погибли из-за схода поезда с рельсов в Индии

Теги: индия поезд жертвы Происшествие

На севере Индии в штате Уттар-Прадеш с рельсов сошел поезд. В результате погибли не менее десяти человек. Еще 150 пострадали.

Не менее 10 человек погибли в результате схода с рельсов поезда в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Еще 150 пострадали, передает ТАСС.

С рельсов сошли шесть вагонов экспресса, который направлялся по маршруту Пури-Харидвар-Калинга. Катастрофа произошла в округе Музаффарнагар примерно в 100 километрах к северу от столицы Нью-Дели.

О том, почему поезд сошел с рельсов, не сообщается.