Скончался первый главком ВВС России Петр Дейнекин

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Бывший главнокомандующий ВВС СССР и России Петр Дейнекин скончался в субботу в своем доме от инфаркта миокарда. Похороны должны пройти на Военно-мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах во вторник или среду.

В субботу в своем доме скончался экс-главком ВВС СССР и России, вице-президент Клуба военачальников страны Петр Дейнекин. Как передает ТАСС, у него случился сердечный приступ.

Это произошло примерно в 15:00. Ему было 79 лет. "Генерал армии Дейнекин начал свой военный путь с 14 лет, будучи воспитанником спецшколы ВВС, дальнейшими вехами его службы стали должности командующего Дальней авиацией и главнокомандующего Военно-воздушными силами Советского Союза и России", - сказал руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин.

Похороны Дейнекина, предположительно, состоятся на Военно-мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах во вторник или среду.

Также Дерябин напомнил, что Дейнекин был инициатором учреждения общегосударственного праздника России - Дня Военно-воздушных сил. 12 августа во время празднования 105-й годовщины со дня создания ВВС и третьей годовщины создания Воздушно- космических сил России Дейнекин открывал воздушный парад в небе над Кубинкой в парке "Патриот", лично управляя в 79 лет транспортным самолетом "Дуглас".

Петр Дейнекин родился 14 декабря 1937 года в Морозовске Ростовской области. Офицерскую службу он начал в качестве помощника командира корабля Дальней авиации, а с 1962 года командовал экипажем дальнего бомбардировщика Ту-16.

В 1988-1990 годах Дейнекин командовал Дальней авиацией. Он был первым главнокомандующим ВВС России с 1992 по 1998 годы.

Петр Дейнекин является заслуженным военным летчиком, Героем России, генералом армии и кавалером более 20 советских, российских и иностранных орденов.