"Спартак" проиграл "Локомотиву" на своем стадионе в седьмом туре РФПЛ

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Московский "Спартак" проиграл столичному "Локомотиву" на своем поле в рамках седьмого тура чемпионата России по футболу. Команда Массимо Карреры вела со счетом 2:0 после первого тайма. Однако на 45 минуте у хозяев был удален Александр Самедов. Во второй половине встречи спартаковцы пропустили четыре мяча, ответив только одним.

В Москве в субботу проходил центральный матч седьмого тура чемпионата России по футболу. Столичный "Спартак" принимал "Локомотив". Матч завершился победой команды Юрия Семина, передает TVC.ru.

Первый тайм остался за игроками Массимо Карреры. "Спартак" повел со счетом 2:0. Голы забили Денис Глушаков и Луиз Адриано. Однако в концовке первой половины встречи удаление получил Александр Самедов.

В начале второй половины встречи Дмитрий Баринов сократил разницу в счете. В середине тайма счет уже был равным. Забил Алексей Миранчук.

Концовка матча уже осталась за "Локомотивом". Вперед гостей вывел Александр Коломейцев. Затем успех закрепил дальним ударом Мануэл Фернандеш. На второй добавленной минуте Куинси Промес забил третий гол "Спартака" в этом матче. Но на большее подопечных Массимо Карреры уже не хватило.

После этой победы "Локомотив" догнал "Зенит" идущий на первом месте в турнирной таблице РФПЛ. Чемпион России "Спартак" остался на десятом месте.