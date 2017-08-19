Собянин раскритиковал идею переноса столицы за Урал

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Предложение перенести столицу России за Урал неудачное, считает мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, раньше чиновников ссылали в Сибирь и на Дальний Восток. Однако это происходило "менее затратным способом", написал глава российской столицы в соцсетях.

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал идею о переносе столицы России за Урал. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Перенести столицу на Дальний Восток - "гениальная" идея. Потратить триллион-другой, чтобы чиновников сослать на 8 тысяч километров от 110 миллионов россиян, проживающих в европейской части. И раньше чиновников ссылали в Сибирь и на Восток, но менее затратным способом", - отметил глава российской столицы.

Ранее в августе на сайте Института демографии, миграции и регионального развития (ИДМРР) был опубликован проект так называемой "Доктрины размосквичивания". 8 августа проект был направлен президенту России Владимиру Путину.

В рамках "доктрины" глава наблюдательного совета ИДМРР Юрий Крупнов предлагает 11 срочных мер. Среди них - перенос столицы "за Урал, на Восток страны, с созданием образцового лучшего в мире города развития" и приоритетность развития Дального Востока и Сибири, передает "Интерфакс".