В воскресенье в Москве ожидается до 32 градусов тепла

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В воскресенье в столице ожидается теплая и солнечная погода. Воздух прогреется до 32 градусов. Погода будет благоприятной для большинства людей, лишь некоторые метеозависимые могут испытывать недомогание из-за повышенного атмосферного давления.

В воскресенье в столице будет солнечно и жарко. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на портал "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве составит 30-32 градусов тепла, в области столбик термометра поднимется до плюс 32 градусов. Ветер южный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление остается повышенным - 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 35 процентов", - говорится в сообщении.

Погода будет благоприятной для большинства людей. Недомогание могут ощущать метеозависимые из-за повышенного давления.