Для продолжения спасательных работ на руднике в Якутии произведут взрывы

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На руднике "Мир" в Якутии, где после аварии остаются заблокированы восемь горняков, произведут несколько направленных взрывов. Как пояснили в компании "Алроса", это связано с угрозой прорыва большого объема воды. Проведение взрывов одобрено Ростехнадзором.

На руднике "Мир" в Якутии для продолжения спасательной операции проведут несколько направленных взрывов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на компанию "Алроса".

"Объем воды в карьере 20 августа на 8:00 местного времени превысил 12,5 тысячи кубометров, одномоментный ее прорыв в шахту угрожает жизни спасателей, ведущих поисковые работы", - сотметили в компании.

Решение о проведении взрывов было принято на экстренном совещании при участии представителей МЧС, Ростехнадзора, Сибирского отделения РАН, МВД и ФСБ. Таким образом планируется произвести расширение "прорана между карьером и шахтой".

"Осуществлены расчеты, позволяющие гарантировать безопасность взрывных работ для жизни находящихся под землей горняков. Ростехнадзор выдал разрешение на проведение операции", - подчеркнули в компании "Алроса".

Прорыв воды из карьера произошел в шахте рудника "Мир" 4 августа. В момент ЧП в шахте находились 151 человек, 143 горняка были подняты на поверхность. 15 августа спасатели определили возможное местонахождение оставшихся восьми горняков. По факту подтопления Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении горных работ.