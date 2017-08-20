Минобороны сообщило о доставке 200 тонн гумпомощи в Сирию по линии ООН

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Министерство обороны России сообщило о доставке 200 тонн гуманитарной помощи в город Телль-Амра сирийской провинции Хомс по линии ООН. Российским центром по примирению сторон за минувшие сутки гуманитарные акции не проводились. Военные медики России оказали помощь 53 местным жителям.

В город Телль-Амра сирийской провинции Хомс доставлены 200 тонн гуманитарной помощи по линии ООН. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на Министерство обороны России.

"В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. По линии ООН проведен один гуманитарный конвой: в город Телль-Амра провинции Хомс доставлен гуманитарный груз (продукты питания) общим весом 200 тонн", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили также, что российские военные медики за сутки оказали помощь 53 местным жителям.