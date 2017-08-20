Австралийский премьер рассказал, как бороться с террористами на машинах

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Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл представил план по защите от террористических атак в местах массового скопления людей. Согласно документу на таких территориях необходимо устанавливать металлические или бетонные ограждения, клумбы и другие конструкции, которые не позволят совершать атаки на автомобилях.

Глава правительства Австралии Малкольм Тернбулл представил план по защите от террористических атак в местах массового скопления людей. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на австралийское телевидение.

Подготовка документа началась в 2016 году после теракта в Ницце. План разрабатывал антитеррористический комитет Австралии и Новой Зеландии. Документ получил название "Австралийская стратегия по защите многолюдных мест от терроризма". Он направлен на сотрудничество полиции, местных советов, государственных властей и частных операторов в организации безопасности общественных мест. План был передан местным властям и предпринимателям на минувшей неделе.

В документе, в частности, имеется руководство по самостоятельной установке в местах массового скопления людей защитных металлических или бетонных ограждений, клумб и других конструкций, которые не позволят совершать атаки на автомобилях. Также план содержит рекомендации на случай химатак или вооруженного нападения.

В испанской Каталонии 17 августа произошли два теракта. На главной туристической улице Барселоны – Рамбле – водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. После этого в другом каталонском городе Камбрильсе полиция ликвидировала пятерых террористов. Они пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который произошел в Барселоне.