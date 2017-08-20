КНДР напомнила США об уязвимости Гуама и Гавайев

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КНДР назвала проявлением враждебности проведение совместных учений США и Южной Кореи. Как написали в центральной северокорейской газете "Нодон Синмун", эти маневры лишь "подливают масла в огонь". В издании напомнили, что остров Гуам, Гавайи и основная территория США не защищены от ударов со стороны КНДР.

КНДР заявила, что совместные учения США и Южной Кореи усиливают напряженность на Корейском полуострове. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на центральную северокорейскую газету "Нодон Синмун".

"Это проявление враждебных действий по отношению к нам, США продолжают игнорировать многочисленные предупреждения наших военных", - говорится в материале издания.

В газете подчеркнули, что учения "подливают масла в огонь". Издание отметило, что остров Гуам, Гавайи и основная территория США не защищены от ударов со стороны Северной Кореи.