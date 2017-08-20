В Красноярске из-за ливня эвакуировали несколько районов

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Из-за сильного ливня в Красноярске затопило дороги и дома. Жителей наиболее пострадавших районов эвакуировали спасатели. На некоторых участках автомобили по крышу ушли в воду. Движение на улицах практически парализовано.

Уже не дороги, а реки, брошенные где попало автомобили, поваленные деревья. Затяжной дождь обрушился на город в три часа ночи и шел до утра, рассказал "ТВ Центр". Проснувшись, красноярцы свой город не узнали.

С возвышенностей сползает размытый грунт. В критической ситуации находятся улицы Калинина и Республики. В Железнодорожном районе проведена эвакуация из нескольких домов частного сектора.

Прорыв канализационной трубы на Партизана Железняка добавил проблем коммунальщикам. Ливневая канализация с потоками воды не справлялась. В центре города из колодца забил двухметровый фонтан.

Из-за сбоев в работе электроподстанций, вышли из строя 26 светофоров. На аварийных участках дорог выставлены наряды ДПС. На некоторых улицах автобусы не могут проехать из-за подтопления.

В общественном транспорте пассажиры ютились на высоких площадках. Автобусы бороздили центральные улицы города, превратившиеся в реки. Вода заливала в салон. Водителей просят воздержаться от поездок по городу и остаться дома.

Пока автомобилисты подсчитывали ущерб, а водители искали маршруты объезда, нашлись те, кто решил воспользоваться ситуацией и повеселиться. Компания молодых людей бороздила центральные улицы на пляжном матрасе. Каждый проезжающий автомобиль прибавлял попутного ветра.

Пешеходов выручали резиновые сапоги. Но и они высоких луж, зачастую, не выдерживали. Коммунальщики работают в усиленном режиме. Вода идет на убыль. По прогнозам синоптиков, дождь в Красноярске будет идти весь день.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"