В тушении пожаров в Ростовской области участвуют 8 единиц авиатехники

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Тяжёлая обстановка с лесными пожарами остается в Ростовской области. На борьбу с пожарами туда стягивают дополнительные силы. В тушении принимают участие восемь единиц авиационной техники.

Огромные плотные клубы дыма заволокли Усть-Донецкий район Ростовской области, рассказал "ТВ Центр". Более тысячи человек пытаются потушить разбушевавшийся лесной пожар. Выгорело почти 4,5 тысячи гектаров. Но как только на одном участке пожарным удается локализовать огонь, пламя из-за ветра тут же вспыхивает в другом месте. На помощь спасателям приходят добровольцы и местные жители.

Дома пока удается спасти. Спасатели предупреждают жителей о грозящей опасности и возможной эвакуации. Во многие места, охваченные огнем, невозможно подъехать спецтехнике. Поэтому вертолеты один за другим без остановки сбрасывают воду на очаги огня. Привлечены 2 самолета БЕ-200.

Всего воздушными судами сброшено1500 тонн воды. Накануне вечером на помощь прибыла группировку парашютно-десантной пожарной службы Федерального агентства лесного хозяйства. Почти 100 специалистов со всей необходимой экипировкой и лесопожарным оборудованием.

"Это уже третий регион, где мы оказываем помощь. Это Якутия, Ямало-Ненцкий АО и, вот, прибыли к вам. Специально обученные люди для тушения пожаров. Оборудования, это ложки, лопаты, бензопилы", - отметил старший инструктор Приволжского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Юрий Ложкин.

С начала проведения мероприятий произведена опашка 900 километров населенных пунктов. Передвижная лаборатория Роспотребнадзора следит за санитарно-эпидемиологической обстановкой. Пока огонь в Усть-Донецком районе удается локализовать только точечно в некоторых местах. Пострадала от лесных пожаров и Волгоградская область. Там несколько часов горела сухая растительность.

"Изначально возгорание произошло на территории Городищенского района в поле. Создалась угроза распространения огня на ряд садовых товариществ. В итоге в результате сильного ветра огонь поменял направление. И пошел с нескольких сторон на населенные пункты каменный бурак", - рассказал начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области Олег Гребенюк.

Пожар удалось локализовать только накануне вечером. Выгорело 300 гектаров полей. Причиной таких пожаров в большинстве случаев является человеческий фактор. МЧС призывает жителей быть внимательнее и осторожнее во время отдыха на природе. На всей территории Донского региона по-прежнему сохраняется чрезвычайная пожароопасность самого высокого, пятого класса.

Анастасия Фириченкова, Эдуард Ильин, "ТВ Центр", Ростовская область