В жилом доме в Хабаровске произошел взрыв газа

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В Хабаровске в многоэтажном жилом доме произошёл взрыв бытового газа. Всё случилось рано утром.

Эпицентр находился на восьмом этаже. В некоторых квартирах выбило окна, разрушены межкомнатные перегородки, рассказал "ТВ Центр". Несущие конструкции, по предварительным данным, не повреждены. Из дома самостоятельно вышли более ста человек, в том числе, тридцать детей. Никто не пострадал. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели, правоохранительные органы, машины скорой помощи и аварийные службы. Сейчас в квартирах продолжается разбор завалов. В ликвидации последствий задействовали более 80 человек и десятки единиц техники. Обстоятельства ЧП устанавливают. Следовали начали проверку.