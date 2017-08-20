СМИ: целью террористов в Барселоне был храм Саграда Фамилия

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Новые детали расследования теракта в Испании. Как сообщили местные СМИ, главной мишенью террористов должен был стать символ Барселоны – храм Саграда Фамилия.

По мнению следователей, взрывчатка, которая и предназначалась для финальной атаки, сдетонировала в тайной лаборатории в Альканаре, сообщил "ТВ Центр". Согласно данным СМИ, обнаруженный под руинами мужчина был идейным вдохновителем всей ячейки. В его квартире, предположительно, и собирались экстремисты. Во время Обыска и опроса соседей оказалось, что многие считали владельца подозрительным. Поиски единственного сбежавшего террориста продолжаются. Его следы ведут в соседнюю Францию. Пока удалось найти только машину, которую он арендовал.