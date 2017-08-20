Неонацисты устроили акции по всей Европе

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После трагических событий в Испании волна протестов охватила сразу несколько стран. Ультраправые решили напомнить о своих взглядах. В результате митинги неонацистов и их противников охватили практически всю Европу. Накалилась обстановка по другую сторону Атлантики. Тысячи демонстрантов вышли на улицы.

Беспорядки в берлинском районе Шпандау. 30 лет назад здесь в тюрьме для военных преступников повесился Рудольф Гесс – один из ближайших соратников Адольфа Гитлера. Для немецких неонацистов это памятная дата. Около 800 человек – преимущественно стриженых наголо – вышли на марш. Местные власти акцию разрешили. Однако на пути у ультраправых встали антифашисты, отметил "ТВ Центр". В итоге, последователям Третьего рейха не удалось пройти даже треть намеченного маршрута.

Дубиники пришлось применить британским полицейским. Неонацисты, несмотря на запрет, также устроили массовую акцию под лозунгами: "Мигранты, мы вас не ждем". Они протестовали против действий властей, активно принимающих беженцев. Несколько особенно агрессивных демонстрантов были задержаны.

Сотни противников миграционной политики публично выразили недовольство в Италии. В портовом городе Вентимилья, через который тысячи мигрантов регулярно попадают в Евросоюз, подобные демонстрации сейчас проходят практически каждый день.

Больше тысячи консервативно настроенных активистов вышли на улицы Бостона в США. Демонстрацию организовали в поддержку свободы слова, однако в толпе нашлись провокаторы, бросавшие в стражей порядка камни и бутылки. В итоге, задержаны 27 человек. Американское общество лихорадит уже неделю после того, как в штате Виргиния случились беспорядки из-за демонтажа памятника командующему армией южан в Гражданской войне в США генералу Роберту Ли. В городе Шарлотсвилле в столкновениях погибла женщина, 19 человек получили ранения . Параллельно в нескольких американских городах, в том числе Портленде и Далласе, проходят шествия против ненависти и расизма. Полицейским далеко не всегда удается встать живой стеной между агрессивно настроенными людьми.

Свою поддержку митингующим против ненависти в Бостоне выразил Дональд Трамп, традиционно оставив комментарий в Twitter.

"Наша великая страна была разделена на протяжении десятилетий. Протесты иногда необходимы, чтобы исцелить ее, и мы исцелимся и станем сильнее, чем когда-либо прежде", - написал он.

Уличная активность вспыхнула и в тихой Канаде. В Ванкувере в ответ на акции ультраправых, выступающих против исламизации страны, на митинг против расизма вышли несколько тысяч человек. Здесь усиленные наряды полиции не допустили столкновений.

Егор Киселёв, "ТВ Центр"