Эрдоган призвал главу МИД Германии знать свое место

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган жёстко ответил на обвинения во вмешательстве в предвыборную кампанию Германии. Комментируя высказывания главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, турецкий лидер не сдержал эмоций. И во время выступления в городе Денизли призвал дипломата не читать ему нотаций.

"Он ничего не понимает, не знает никаких границ. Кто ты такой, чтобы обращаться к президенту Турции? Разговаривай с главой МИД. Знай свое место, не читай нам нотации", - передает слова Эрдогана "ТВ Центр".

Всё началось с обращения главы Турецкой Республики к выходцам из страны, живущим в Германии. Он призвал их игнорировать и не голосовать за партии, которые настроены враждебно по отношению к Анкаре. По словам Эрдогана, это Христианско-Демократический союз, который возглавляет канцлер Ангела Меркель и Социал-демократическая партия. Ответ от немецкой стороны последовал незамедлительно . Призыв турецкого президента назвали грубым вмешательством в предвыборную кампанию и попыткой разобщить граждан страны. Министр иностранных дел Зигмар Габриэль попросил немцев твёрдо противостоять подстрекательству.